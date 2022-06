Carlos Alberto Aguilar, promesa del fútbol colombiano

Atención: Florentino Pérez revela los detalles de la no llegada de Mbappé

Atención: Florentino Pérez revela los detalles de la no llegada de Mbappé

¡Créalo! El día que Luis Fernando Suárez no quiso dirigir a Colombia

¡Créalo! El día que Luis Fernando Suárez no quiso dirigir a Colombia

Carlos Alberto Aguilar es un joven de 19 años del corregimiento de Pontezuela ubicado al norte de Cartagena y promete ser la nueva estrella del fútbol profesional colombiano y europeo, ahora se encuentra en Bogotá construyendo su sueño.

Aguilar creció en el seno de una familia con pocas comodidades y recursos para ayudarle fácilmente a conseguir su sueño en la esfera deportiva, por tal razón, desde los 7 años se ha motivado en cumplirlo como dé lugar y darle un giro positivo a su vida y a la de su familia. Este deportista jugó mas de 6 años en el equipo Pontezuela Fútbol Club y su alto rendimiento lo llevó en el mes de febrero del presente año a demostrar su talento en el equipo de Bogotá Fútbol Club, gracias a su profesor de Pontezuela José Ventura Herrera, luego de presentar y mostrar su capacidad deportiva ante un veedor deportivo llamado Isaac López Escalante.

Carlos Alberto cuenta que su familia lo apoya desde el primer momento en que se interesó por el deporte en especial su mama, Efigenia Rodríguez González, quien no pensó en cranear un par de actividades para reunir los pasajes y acercar cada vez más a su hijo a un sueño deportivo en la ciudad de Bogotá.

“ Yo siempre haré todo lo que este en mis manos para que mi hijo logre sus sueños”, indicó Efigenia.

Carlos cuenta cómo nació su amor por el fútbol. “Yo crecí viendo a mi papá, a mis primos y tíos jugar Fútbol. La emoción como espectador me hizo querer vivir lo que ellos vivían, además desde pequeño me ha gustado es el fútbol”, explica el futbolista.

A inicios del mes de marzo, Carlos viajó a Bogotá a realizar las primeras pruebas junto a 200 deportistas más, cancelando el valor de la matrícula para poder jugar en el equipo; y con sacrificio logra ser seleccionado en esta primera etapa. Hasta este punto, el equipo Bogotá Fútbol Club le da 5 partidos para que demuestre su alto rendimiento en el Fútbol y así estudiar la posibilidad de otorgarle una beca completa.

“En los primeros 3 partidos me fue excelente, aunque en los dos últimos no tanto porque estaba lesionado, pero, gracias a mi firme trabajo, me gané la beca. Expresó Aguilar, quien manifestó lo orgulloso que se encuentra en esta etapa de su vida.

Para Carlos, lo más difícil ha sido adaptarse a un nuevo clima; sobre todo para el caso de los entrenamientos. De hecho, en principio esto afectó su relación con el profesor del equipo y el ambiente con sus compañeros, nombrándolo en ocasiones de “costeño flojo”; pero con los días se iba acostumbrando y las relaciones fueron mejorando.

Aguilar, le agradece a Dios por esa oportunidad y manifiesta que estuvo en ese equipo durante un año, donde se mantuvo al nivel de las exigencias del equipo y compitió con distintos equipos importantes de Colombia como, Equidad, Millonarios, Tigres, Cortuluá entre otros.

Sin embargo, por cuestiones de categoría, el equipo Bogotá Fútbol Club fue desintegrado y hoy está como agente libre, aspirando a Millonarios, donde dejará al descubierto su potencial.

Carlos dice que no parará de luchar hasta lograr su sueño, que es debutar en el fútbol colombiano y europeo.

Por otro lado, su profesor del equipo Pontezuela Fútbol Club, José Ventura Herrera, cuenta que se siente contento y satisfecho de haber aportado a su crecimiento y aun en la distancia sigue atento a su proceso.