Carlo Ancelotti se refiere al comportamiento de Vinícius Jr.

Y no quiso entrar en ninguna polémica en la que estuviese Vinícius, como cuando al final de los 90 minutos Diego Simeone saltó al campo a reprocharle su comportamiento.

“No sé que ha pasado, de verdad, para mí no ha pasado nada. Ha jugado su partido, muy bueno, ha tenido oportunidades, ha luchado. Quiero comentar esto, de lo otro no me he dado cuenta en absoluto”, sentenció.