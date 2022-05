El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el ruso Dimitry Bivol superaron este viernes la báscula y se declararon listos para su pelea de este sábado por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la ceremonia de pesaje, presentada por la marca de coñac Hennessy, Álvarez pesó 174.4 libras, a las que llegó con facilidad porque viene de las 168, mientras Bivol registró 174.6. Le puede interesar: Carlos Alcaraz elimina a Nadal en Madrid; va a final ante Djokovic

“Me gustan este tipo de retos, esperen todo de mí como siempre. Traté de dar lo mejor de mí en el ring y ganaremos. Los aficionados me hacen sentir bien y me hacen motivarme”, explicó el 'Canelo' tras bajar de la báscula.

Este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento, buscará arrebatar el invicto y el cetro de la AMB a un Bivol con buena pegada, ante el cual deberá hacer todo bien para salir adelante. Le puede interesar: Junior demandó al Porto por fichaje de Luis Díaz

“He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer una buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después”, señaló Bivol.

Con 57 triunfos, 39 por nocaut, una derrota y dos empates, 'Canelo' pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional y tratará de confirmarlo ante un Bivol invicto en 19 peleas, de las cuales 11 ganó antes del límite.

A los 31 años, Álvarez es el rostro más visible del boxeo mundial y aunque ha logrado todo en el ring y ha fundado un emporio económico, mantiene el hambre de ir por más. Después de hacerse de todos los cinturones en las 168 libras subió a las 175 con el propósito de repetir la hazaña.

Es probable que si gana, Saúl enfrente, tal vez en septiembre, al kazajo Gennady Golovkin, con quien empató en septiembre de 2017 y venció un año después, en un par de cerrados combates.

Aunque Golovkin tiene 40 años, después de perder con el 'Canelo' en el 2018, sumó cuatro triunfos seguidos, mantiene su buen boxeo y promete ser un buen pleito sería atractivo.

De triunfar este sábado, el mexicano pondrá su mirada en el ruso Artur Beterbiev, campeón del Consejo Mundial y la Federación Internacional, y el estadounidense Joe Smith Jr., monarca de la Organización Mundial, con el objetivo de repetir en las 168 su proeza de las 175.

Ser campeón no duele

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor peleador del mundo, libra por libra, del momento, aseguró este viernes que ser campeón de boxeo no duele porque asume los entrenamientos exigentes con la alegría de quien ama lo que hace.

“íQué va a doler! Ser campeón de boxeo es lo mejor que me puede pasar. Son duros los entrenamientos, pero poder disfrutar y amar lo que hago, aunque tenga sacrificio del boxeo, lo disfruto”, dijo en entrevista a Efe.

Álvarez, de 31 años, explicó que los entrenamientos se le hacen difíciles a quienes no les gusta el trabajo y solo van a cumplir porque cuando uno ama lo que hace, las cosas están destinadas a salir bien.

Después de ganar todos los cinturones en la división supermediana, Álvarez retará este sábado en Las Vegas al ruso Dimitry Bivol, campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, a quien espera arrebatarle el título para iniciar un reinado en las 175 libras.

“No hay límites. Los límites no existen. Se dice metas a corto plazo; mi meta a corto plazo el año pasado era unificar en las 168 libras, lo hice, y ahora existe la posibilidad de ser indiscutible en las 175”, señaló.

El pleito de este sábado está rodeado de expectativas porque el mexicano pasa por un gran momento de forma física, pero el ruso lleva paso perfecto de 19 victorias en igual número de combates y sus 11 nocáuts son una muestra del poder de sus puños, que tratará de utilizar como arma para derribar al Canelo.

Álvarez dejó entrever que no le pasa por la cabeza ponerse una fecha de retiro porque el adiós lo dirá cuando deje de sentir pasión y no hay signos de eso.

“Me llegó una segunda etapa de mi carrera en la que amo más el boxeo; el día que empiece a perder ese amor, que deje de disfrutar lo que hago, será tiempo de retirarme”, observó.

Con 57 triunfos, una derrota y dos empates, Saúl lleva más de ocho años sin perder y está reconocido como uno de los mejores boxeadores de este siglo. En los últimos años, mejoró su defensa, su alimentación y fue más paciente en los combates, sin embargo, cree tener margen de mejoría como púgil.

“Trabajo en el gimnasio para mejorar cosas, lo único que debo hacer es seguir por la línea que he seguido en toda mi carrera, ser disciplinado y seguir amando el boxeo”, indicó.

Saúl reconoció que una de las claves de su espléndida carrera es su talento para pelear, aunque con eso solo no hubiera podido tener su legendaria carrera como profesional.

“Tengo talento, pero trabajo duro, soy una persona muy disciplinada”, agregó.

De derrotar este sábado a Bivol, en su afán de acaparar todas las fajas de las 175 libras, Álvarez podría retar después al ruso Artur Beterbiev, campeón del Consejo Mundial y la Federación Internacional, o al estadounidense Joe Smith Jr, monarca de la Organización Mundial.

“Después, uno nunca sabe”, dijo al referirse a cómo seguirá su camino.