‘Canelo’ Álvarez se disculpa con Lionel Messi

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió.

Lo hizo en la misma cuenta oficial de Twitter en la que hace dos días amenazó a Messi: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, publicó, entre otros mensajes, el pasado lunes. Lea aquí: Canelo Álvarez amenaza a Messi: “Que le pida a Dios que no me encuentre”

Sin embargo, el boxeador reculó y además quiso desear “mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy”, en los que se juegan el pase a octavos del Mundial de Catar; México contra Arabia Saudí y Argentina frente a Polonia.