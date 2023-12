Campo Elías Teherán Jr. le madruga al trabajo y visita los escenarios

Los escenarios, dijo, serán una de las prioridades en la nueva administración.

“Quedé muy preocupado con el estadio de fútbol Jaime Morón, en el área de los camerinos e internamente se le nota un descuido, en los baños de los vestuarios, los cuatros camerinos, hay uno que no funciona. Real Cartagena, por ejemplo, desde hace mucho tiempo utiliza el camerino del visitante. Encontré mucha humedad en varias partes del escenario, necesita una intervención para dejarlo en óptimas condiciones. Me extrañó mucho ver que funcionara un taller mecánico prácticamente en la misma puerta de atrás del Jaime Morón, en la propia Unidad Deportiva”.

Con relación a los otros escenarios, Campo Elías agregó que: “Hay detalles por corregir. El estadio de béisbol Abel Leal no puede ser utilizado actualmente en el béisbol profesional porque no están trabajando las luminarias en el porcentaje que se necesita. Debo decir eso sí que este es tremendo escenario, que necesita de mucho cariño y no se puede descuidar este templo de la pelota caliente en Colombia. Del Parque de Atletismo Campo Elías Gutiérrez debo decir que urge un techo en las tribunas no solo para los aficionados sino para los mismos deportistas. Eso no puede estar así”.