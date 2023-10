Camilo, el cartagenero que trabaja en el estadio de los Astros de Houston

Su sueño era ser Grandes Ligas, pues su talento en el béisbol lo llevó a los Estados Unidos, sin embargo, se tuvo que apartar del deporte en ese país, situación que lo obligó a estudiar. Nos referimos a Camilo Andrés Simancas Morelos, un cartagenero nacido y criado en el barrio Olaya Herrera, sector 11 de Noviembre, quien sigue vinculado al béisbol, pero con otro rol. Lea aquí: El arquero Kevin Mier podría llegar al River Plate de Argentina

“Me vine a jugar béisbol, pero las cosas no se me dieron. Soy analista de datos, ya con una maestría. Trabajo en Aramark Sport and Entertainment, en donde me encargo de la ventas en el Minute Maid Park, estadio de los Astros de Houston”, dijo este joven, quien jugó, cuando pequeño, en varios equipos de la Liga de Béisbol de Bolívar.