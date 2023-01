¡Buscan sus sueños!: Promesas que se abren paso en el fútbol de Bolívar

Agámez, del club Talentos Cartageneros, asegura que en este proceso con la selección Bolívar ha mejorado sus capacidades. “Siento que aquí he seguido creciendo como futbolista y como persona, he mejorado mi juego colectivo, tácticamente he ampliado mis conocimientos. Creo en mí, en mis compañeros y en este cuerpo técnico, hay un buen plantel, somos los locales y tenemos que hacernos respetar”.

La Máquina Agámez, quien ha hecho parte de micro ciclos con la selección Colombia sub-15, asegura que “Quiero ser futbolista profesional, es lo que más deseo, sueño con ayudar a mi familia a salir adelante a través del fútbol”.

Es hincha de Real Madrid y admira a Paul Pogba.