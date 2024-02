¡Buena noticia!: Proyecto de deportista cartagenero fue seleccionado por la Embajada EE. UU.

“Valoro las medallas que me he ganado representando a mi ciudad, a Bolívar y a mi país, aunque por falta de empatía con los directivos de la Federación de mi deporte no he vuelto a competir por Colombia desde hace tres años, pero para mi lo más importante es lo que desde nuestra disciplina deportiva podamos hacer para contribuir con la convivencia ciudadana y la paz en nuestra sociedad. Ahora entreno y apoyo a niñas, mujeres y jóvenes desde donde pueda, así seguiré representando con orgullo a mi ciudad y mi Departamento, donde sea que me permitan estaré ahí aportando todo de mi para mejorar nuestra convivencia y nuestro sentido de pertenencia” expresó con mucho entusiasmo el karateca, tecnólogo en Actividad Física y próximo profesional de la psicología, Andrés Felipe Amador.