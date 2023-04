¡Buena esa! Fram Pacheco: 7 años formando grandes campeones

Fram Pacheco, exfutbolista profesional reconocido, campeón con Real Cartagena en la B y quien alzó el título de la A con Chicó y Atlético Junior, es el capitán de esta barco que busca llevar a sus futbolistas a puerto seguro.

“Aquí trabajamos la parte integral, porque formamos personas, necesitamos personas útiles para la sociedad en los diferentes frentes. Seguro que algunos, muy pocos, serán futbolistas profesionales, pero los otros se formarán para ayudar en otros frentes a salir adelante a una ciudad como Cartagena, que necesita del empujón de todos para progresar”, dijo Pacheco, quien ha sido el cartagenero que más camisetas en el balompié profesional ha vestido.

Pacheco, quien también fue subcampeón de la A con el Real Cartagena y Atlético Huila, agradeció la confianza y acompañamiento de los padres de familia en este proyecto que cada día toma más fuerza en Cartagena.

La escuela entrena en Los Almendros y en el Almirante Colón.

“Gracias a Dios esto sigue creciendo, hoy contamos con las categorías Mini-Pony (Sub 5-6 años), Pre Pony (Sub 7), Pony (Sub 8), Sub 9, Sub 10 (A y B), Sub 11 (A y B), Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 15”, comentó Pacheco.

Los logros

Sobre los logros obtenidos en 2022, Pacheco señala: “subcampeón Liga en 2012, campeón de Liga en 2009 Formación, campeón Súper Liga en 2009, campeón en Santa Marta en 2012 (Copa Boca Juniors), Campeón Semana Mayor en 2011, Campeón Semana Mayor en 2012, campen Rey Pelé en 2012, Campeón en 2012 de la Copa Los Dueños del Balón y Campeón Herbalife en 2012.