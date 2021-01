El sueño se le cumplió a Brayan León Muñoz, el joven de 20 años, nacido en Cañaveral, corregimiento del municipio de Turbaco (Bolívar), que se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Pereira y buscará dar lo mejor de sí en la Primera A,.

Sus primeros años de formación los tuvo en el Club Atlético Cañaveral, luego pasó a la Escuela Paraíso Real, en donde siguió abriéndose paso en este deporte.

Se crió en Blas De Lezo, uno de los barrios más populares de Cartagena.

A los 12 años, Brayan se fue de Cartagena hacia el Club Vallecas de Cali, dónde duró tres años, después pasa a Academia F.C. de Manizales, en donde juega varios torneos nacionales sub 17 y sub 20, convirtiéndose en 2019 como el máximo goleador del sub 20B, con 31 anotaciones.

“En el Deportivo Pereira sueño con poder salir de la zona del descenso, llegar a ser campeón con el grande matecaña y ser el goleador. Llego motivado y con la intención de hacer las cosas de la mejor manera”, aseguró Brayan a El Universal.

Es un delantero potente, con buen juego aéreo y maneja de ambas piernas. “Soy potente y muy rápido, me gusta hacer goles. Confiando en Dios debutaré muy pronto con el Pereira”, recalcó.

Es hijo de Lacides León y Kelly Muñoz.

Este joven se convirtió en el primer futbolista profesional de Cañaveral (Bolívar). Tiene dos años que no va a su pueblo natal, pero asegura que sacará el tiempo para ir, pues “la mayor parte de mi familia vive allá, mis amigos de infancia y todas las personas que me quieren”.