Brasil y Portugal en acción: el lunes será una fecha decisiva de Mundial

Ambas selecciones vienen de perder en su debut, Camerún frente a Suiza y Serbia frente a Brasil. Camerún en su debut mostró actitud, ideas ofensivas y ganas de competir, tuvo 2 o 3 ocasiones para ganar el partido inicial, pero no las supo aprovechar. Serbia solo aguantó un tiempo con una solidez defensiva de admirar, férrea y combativa, pero el talento de Brasil lo pasó por encima en el segundo tiempo. Ambas selecciones irán por su primera victoria en la Copa, la cual les permita soñar con su pase a octavos. La que pierda tendrá un pie fuera del Mundial. El partido arranca a las 5 a.m. por Directv Sports. Lea aquí: Mundial de Qatar: Suiza vence a Camerún y pica en punta en el Grupo G

Camerún vs. Serbia

Corea viene de un empate con Uruguay, los coreanos fueron un poquito más que la selección uruguaya pero no supieron aprovechar sus ocasiones de gol, en un partido muy cerrado supieron replegarse y hacer su fútbol, frente a una dura selección charrúa. Ghana viene de perder frente a Portugal en un partido que se desarmó por un polémico penal, pese a todo eso, los ghaneses tuvieron buenos contraataques y repliegues ofensivos que lograron herir a Portugal en un par de ocasiones. Corea del Sur irá por una victoria que le de tranquilidad, Ghana deberá ganar si quiere seguir en pelea. El partido arranca a las 8 a.m. por Directv Sports, Caracol TV y RCN TV.

Corea del Sur vs. Ghana

Brasil vs. Suiza

Se enfrentan los líderes del grupo, Brasil viene de ganar en su debut con un buen fútbol ofensivo y un gran favoritismo en sus espaldas, fueron infinitamente superiores a su primer rival, Serbia, la única mala noticia para la “canariña” es la ausencia por lesión de Neymar. Suiza viene de ganar por 1-0 a Camerún sufriendo en ocasiones muy concisas del partido, aunque los suizos arriba tuvieron varias chances, no fueron muy concretos y eso frente a Brasil no lo pueden repetir. Ambos equipos se han enfrentado 4 veces, 2 empates y una victoria para cada lado es el historial entre ambos. El que gane clasificará directo a octavos. El partido arranca a las 11 a.m. por Directv Sports, Caracol TV y RCN TV.

Portugal vs Uruguay

El gran partido de la jornada, la Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrenta a la Uruguay de Luis Suárez y Fede Valverde, los portugueses vienen de hacer un primer tiempo frente a Ghana con pocas luces y un segundo tiempo ofensivo, que acabó el fondo de Ghana, pese a todo eso, estuvieron algo falto de ideas en el medio y de solidez defensiva. Uruguay viene de mostrar un juego muy pobre para la calidad que tienen los futbolistas uruguayos, se replegaron atrás y adelante estuvieron los delanteros con muy poco que realizar. Una victoria de Portugal los clasifica a octavos, los uruguayos están obligados a al menos sacar un punto de este partido. El partido arranca a las 2 p.m. por Directv Sports. Lea aquí: Uruguay no la tuvo fácil ante Corea del Sur