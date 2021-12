Otras peleas

Los demás pleitos son: Eliécer Gutiérrez (Antioquia) vs. John Blanco (Bolívar) (welter, 12 rounds); Ílido Julio vs. Antonio Montero (ligero seis asaltos); Samuel Ramos vs. Pablo Molina (súper mosca, 10 vueltas por titulo centroamericano); Marcela ‘La Destructora’ Nieto (Nieto) vs. Arlits Tapias (Atlántico) (welter, 10 asaltos por el título mundial UBC).

“Hemos hecho una buena preparción con mi entrenador Babby García. Será una pelea dura, pero yo voy a fajarme”, expresó el boxeador turbaquero Samuel ‘Sugar’ Ramos, quien combatirá ante el venezolano Pablo Molina.

Estará en juego el título centroamericano super mosca y la contienda será a 10 rounds.

Turbaco estará pendiente de la actuación del boxeador local.