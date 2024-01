Boxeador es arrestado por porte ilegal de armas: su salud mental preocupa

“Si algo me pasa es culpa de Frida y de mi papá. Me hacen como que estoy loco y ella gana en la corte y ella agarra el dinero y me hace ver como loco”, fueron sus palabras en un video que hizo público El Boxglero.

El excampeón mundial mediano del CMB teorizó que Frida Muñoz, su anterior pareja, tenía la intención de probar en tribunal que él enfrenta desafíos de salud mental. Esto le otorgaría a ella la oportunidad de gestionar sus activos.