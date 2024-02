Borja anota tripleta en la goleada de River Plate sobre Vélez

“Es la primera vez que me tocó hacer tres goles en un partido en River, son momentos especiales porque no siempre se marca de a tres. Muy agradecido con Dios y con los compañeros, y nos vamos contentos a casa”, dijo Miguel Borja a la televisión en Buenos Aires. Lea aquí: El Atlético impide al final la escapada del Real Madrid

“El gol que más me gustó fue el primero, el primero porque fue luchado. El defensa estaba concentrado, me seguía a todos lados, y en una de esas me pude zafar y pude marcar el gol”, añadió Borja.

Facundo Colidio cerró la faena con un doblete a los 6 minutos y 45.