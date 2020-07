Bonfante, Cuesta y Barrios siguen bateando de hit y son felices

Desde niño amó el béisbol y fue un tremendo pelotero, pero hoy, a sus 31 años, es un apasionado por el sóftbol, en donde se muestra como uno de los mejores en Cartagena.

Recientemente, Ricardo Bonfante Salas fue elegido como uno de los titulares en el line up histórico del Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio en la posición de jardinero derecho.

Ricardo, actualmente operador portuario y técnico en salud ocupacional, jugó en Comfenalco de niño y en el béisbol organizado firmó con los Astros de Houston. Soñó con ser grandes ligas, pero por esas cosas de la vida no pudo.

Sabía que en el sóftbol tendría continuidad en un deporte muy parecido a su amado béisbol. Por eso, en la ‘bola chata’ ha encontrado un respiro para ser feliz.

“Por mis estudios y trabajo me era imposible jugar béisbol profesional y primera categoría, en el sóftbol tenía un horario más flexible”, asegura Bonfante, uno de los hombres fuertes del equipo Nuevo Bosque.

Entre sus cualidades en un campo él destaca dos: la velocidad y el bateo. “Es muy bonito representar a tu barrio y sentir el apoyo incondicional de la gente de Nuevo Bosque, actualmente la mejor fanaticada del Juega Por Tu Barrio. Representar a mi barrio es un orgullo, aquí nací y no hay nada más satisfactorio que defender los colores de Nuevo Bosque”.

Sobre el momento más feliz en el béisbol, Bonfante la tiene clara, no se le olvida esa fecha.

“2 de julio del 2005, ese día cumplí lo más anhelado y luchado que fue firmar con el equipo de los Astros de Houston”, recalca.

Tampoco puede olvidar el motivo por el cual no pudo seguir jugando béisbol al alto nivel. “Tuve la lesión en el hombro izquierdo, fui operado y solo quedé con el 70% de mi capacidad, lo que me impedía seguir jugando Clase A. Bajé mi rendimiento y me dejaron libre en el 2010”.

Sin embargo, Ricardo reconoce que al deporte le debe mucho. “Adquirí disciplina, me alejé de malas amistades y malos hábitos para crecer como una persona de bien”.