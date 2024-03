Bomba: Max Verstappen podría cambiar de equipo en la Fórmula Uno

En medio de estas turbulencias, Jos Verstappen, ex piloto de Fórmula 1 y padre de Max, ha sido avistado en varias ocasiones durante el fin de semana en Baréin junto a Toto Wolff, director del equipo Mercedes. Según informes del periódico británico The Telegraph, ambos fueron vistos hospedándose en el mismo hotel, el lujoso The Four Seasons, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible cambio de equipo para el joven piloto neerlandés. Lea aquí: ¡Hay amor!: El día en el que los hinchas de Real Cartagena volvieron a creer

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 se torna incierto en medio de estos rumores y conflictos internos en el equipo Red Bull. Mientras tanto, los aficionados esperan con ansias el próximo Gran Premio para ver si Verstappen puede mantener su dominio en la pista y cómo se desarrollarán los acontecimientos fuera de ella.