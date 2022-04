Molesto e impotente se encuentra Dago Valdez Orozco, boxeador del departamento de Bolívar, porque no fue convocado, siendo subcampeón nacional de la categoría de los 57 kilogramos, a los Juegos Suramericanos de la Juventud en representación de Colombia. Según familiares del boxeador, él tenía el derecho de ser llamado a la Selección Colombia.

“Brayan Orozco, de Córdoba, es el campeón y no puede asistir porque no tiene la documentación que la Federación Colombiana de Boxeo le exigió. Entonces, por lógica, debe ir el subcampeón, que es Dago y no lo llamaron. Convocaron a un boxeador de Arauca, que ni siquiera participó en el Nacional que se hizo en Barranquilla. Es una sola rosca lo que tienen en la Federación, mi sobrino ha llorado por todo lo que está pasando”, dijo a este medio Jamer Valdez, tío de Dago Valdez, quien vive en La Esperanza.

“Por leyes federativas, el subcampeón es el que toma ese lugar”, añadió el pariente, también indignado por la situación.