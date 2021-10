Medallas en familia. Así la celebración es colectiva y lleva mucha más emoción para la delegación bolivarense, en los Juegos de Mar y Playa que se realizan en el Golfo del Morrosquillo. Lea aquí: Bolívar brilla con cuatro oros en los Juegos de Mar y Playa

Juan Carlos Martínez, en vela, modalidad optimist, ganó oro y tuvo un momento de alegría infinita. Su hija, María Carolina Martínez, en sunfish femenino, dio bronce. Fueron medallas en familia que dieron mucha felicidad al departamento.

“Regresé a la vela después de un tiempo de retirado y me ha ido bastante bien. Disfruto mucho entrenar con mis María Camila y también con Juan Sebastián. Ya ellos están grandes, pero aún les doy consejos en este deporte y me escuchan. Tienen un buen nivel competitivo y eso me llena de orgullo”, afirma Juan Carlos, quien fue sexto en un mundial de sunfish.

María Carolina disfruta al máximo la vela, junto a su familia. “Mi papá fue mi espejo, siempre lo vi haciendo vela, le tomé amor a este deporte, somos muy unidos en la familia, yo me dejo aconsejar por ellos, pues tienen más experiencia. Por ahora estoy disfrutando de pasar tiempo con ellos a través del deporte”, recalca.

Doble oro de Conde

Margarita Conde, de Bolívar, está saltando en su solo pie por las dos medallas de oros que ganó en surf, en los Juegos de Mar y Playa, que se realizan en el Golfo del Morrosquillo.

“Estoy muy contenta, he entrenado muchísimo para lograr esta conquista, nunca había logrado dos oros en estos juegos”, dijo Margarita, quien dio un paso al frente para lograr buena figuración por Bolívar en el deporte de sus amores.

“La estrategia que utilicé para ganar fue esperar buenas olas, me enfoqué en hacer maniobras, en ir sumando puntos para lograr las dos mejores olas, que la verdad son muy parecidas en donde yo entreno, sobre todo en el mes de octubre, por la lluvia, baja bastante la ola, me favoreció estar adaptada a estas condiciones para lograr este doble triunfo”, aseguró Conde.

Después de este evento, Margarita participará en el Circuito Nacional de Surf y continuará su preparación para los Juegos Nacionales de 2023.

El oro de Olivera

Juan José Olivera, quien fue oro en surf, modalidad optimist mixto, es otro de los boliuvarenses que nos representa de buena forma en los Juegos de Mar y Playa. “La competencia estuvo complicada, había mucho viento al final, pero pude sortear esa situación para ganar. Fueron dos días de competencias, con dos regatas en el primer día de competencia y en el segundo cuatro. Con 5 puntos logré el oro”, aseguró.

Juan José se inició en el deporte de la vela hace cinco años. “Hay que dedicarle muchas horas de entrenamiento a este deporte, que es súper exigente. Me enfoqué más con el optimist porque los otros barcos son muy grandes para mí, me ha ido bastante bien gracias a Dios”, comenta.

Olivera tiene claro que para ser un gran deportista en surf también hay algo muy importante. “Debes tener un buen entrenador, que te explique las técnicas y tácticas. Si tienes un buen entrenador y eres disciplinado, llegarás lejos”.

El sexto oro de Bolívar fue en Sup Relay, con Robert Cardona, Danilsa De Oro y Camilo Mármol. Al cierre de esta edición, Bolívar era segundo del torneo.

Los deportistas de Bolívar, que se muestran bien fuertes, viajaron a los Juegos con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol.