Bolívar, líder sólido y único invicto en el Nacional de Sóftbol Femenino

No hay con quién.

Bolívar derrotó el lunes 7-0 a Bogotá y se trepó como único seleccionado invicto en el Nacional de Sóftbol Femenino, que se realiza en el estadio Argemiro Bermúdez.

Era el duelo de invictos y por eso la expectativa. Bolívar, con un pitcheo dictatorial de Vianys García, sumó su tercer triunfo seguido en el certamen, clasificatorio para los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023.

García tiró seis potentes entradas, de blanqueada, receto 9 ponches, acepto un aislado inatrapable y se agenció el triunfo. Claudia Quintero quien tiró cinco entradas, cargó con la derrota.

Bolívar fabricó 4 carreras en el primer episodio, una en tercero y dos en el quinto para sellar el triunfo.

En verdad, las bolivarenses lucieron muy superiores y el pitcheo de Vianys fue fastuoso, demostrando que es la mejor lanzadora del campeonato.

El dugout de las bogotanas estuve alegre antes del juego con un bombo, que hacían retumbar y se escuchada en todo el escenario, pero se apagó cuando Bolívar mostró sus garras.

En otros encuentros de la jornada, Córdoba superó 11-4 a Magdalena con pitcheo ganador de Janey Peñata; Katerin Rodríguez se apuntó el revés.

Bogotá, bien temprano, le ganó 3-1 a Sucre; Valle blanqueó 7-0 a Meta. Las sucreñas se desquitaron y apalearon 14-0 a San Andrés.

La cuarta jornada del martes se inicia a las 9 de la mañana con los siguientes encuentros: Bogotá vs. Magdalena, Sucre vs. Magdalena, Meta vs, San Andrés, Valle vs. Córdoba, Valle vs. Bolívar y cierra Meta ante Bolívar.