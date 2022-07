Bolívar hizo un gran aporte en los Juegos Bolivarianos

El deporte de Bolívar ha avanzado mucho en la última década y eso se ha logrado gracias al talento de nuestros deportistas y al decidido apoyo que ha recibido de parte de las autoridades gubernamentales.

Al caer el telón de los Juegos Bolivarianos, con sede en Valledupar, Bolívar saca pecho con la buena actuación de varios de sus deportistas.

El cierre fue de lujo, con el oro en el voleibol femenino, en donde Colombia superó a Dominicana 3-2 con la representación de 4 bolivarenses: Darlevis Mosquera, Génesis Rodríguez y Kenya Mendoza.

El voleibol masculino, Colombia también saboreó las mieles del éxito y entre sus filas tuvo a Jhon Cuello, también del registro de Bolívar. Lea aquí: Emiro Ochoa, una voz de calidad en los Juegos Bolivarianos de Valledupar

En levantamiento de pesas, Bolívar fue primero con Francisco Mosquera, quien se colgó dos medallas de oros en los 67 kilogramos y logró además imponer récord Panamericano, Sudamericano, Iberoamericano, Centroamericano y Bolivariano, con marca de 183 kilogramos en envión.

El otro oro de ‘Pacho’ fue en arranque, en donde levantó 138 kilogramos y se ratificó como campeón. “Este resultado de los Bolivarianos, gracias a Dios, me pone en la órbita mundial. Estoy feliz con el récord que logré, desde que llegué a Bolívar no me he bajado del podio mundial”, dijo Mosquera.

Bolívar entregó muy buenos resultados con el patinaje. Andrés Jiménez y María Fernanda Timms se bañaron en oro en la prueba de los 500 metros de los Bolivarianos.

“La carrera fue muy emocionante, de principio a fin fui con todo, gracias a Dios logré el oro. Lo más bonito es poder sacar adelante una prueba pese a las dificultades que se te presentan en la pista, eso hace el triunfo más emocionante”, sostuvo Andrés, quien ha sido campeón mundial de patinaje en múltiples ocasiones.

Jiménez y Timms también ganaron plata en la prueba de los 200 metros contra meta.

Otras medallas

En sóftbol, Colombia se quedó con la medalla de plata. En sus filas tuvo a las bolivarenses Mayra Espitaleta, Solybeth Núñez, Danisha Livingston y Kerly Guzmán.

En béisbol, Colombia fue plata. La novena contó con los bolivarenses: Carlos De Ávila, Edilberto Mendoza, Ronald Ramírez, Sugar Rey Marimón, Sergio Palacio, Edwin Villa, José Altamiranda, Jhon Pelufo, Yeizer Marrugo, Randy Cuentas, Luis Arrieta, Jhonatan Lozada, Rafael Romero, Keiner Manrique, Jesús Sepúlveda, Geison Jiménez, Gaspar Palacio y Alberto Sierra.

En atletismo: Geiner Moreno, en salto triple, y Gilmar Correa, en salto alto, se quedaron con el metal de plata.

Moreno hizo marca de 16.11 metros, mientras que Correa registró 2, 18 metros.

En voleibol playa masculino, Bolívar también hizo su aporte con Sneider Rivas en la medalla de bronce que obtuvo la tricolor.

En fútbol masculino, Colombia fue bronce. De ese equipo hizo parte el cartagenero Rafael Mercado, integrante de selecciones Bolívar, jugador formado en Talentos Cartageneros que hoy hace parte de la plantilla profesional del Real Cartagena.

Juegos Nacionales, un gran compromiso

Los deportistas bolivarenses que participaron en los Juegos Bolivarianos cuentan con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, a través de su programa de altos logros de Iderbol. Ellos se preparan para representar al departamento de la mejor manera en los Juegos Nacionales, a celebrarse en el Eje Cafetero en 2023. La meta es conservar el cuarto lugar logrado en las justas de 2019.