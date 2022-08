Bolívar entró con pie derecho en el Nacional Infantil de Béisbol

La selección Bolívar debutó el sábado con un triunfo por nocaut 14-0 sobre Valle del Cauca en la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil que se disputa en el estadio Mono Judas Araújo.

Lea aquí: Colombia se alista para enfrentar a México y Estados Unidos en Baloncesto

La victoria se la agenció el lanzador Ramón Santiago, quien lanzó durante tres episodios, mientras que la derrota fue para Ricardo Soterán, quien apenas logró colgar un out. Por Bolívar sus mejores bateador fueron Derek Reales, quien se fue de 3-3 con un doble, un jonrón dos carreras anotadas y una empujada, y Sebastián Cervantes, que conectó tres hits en cuatro turnos al bate, con un triple, tres anotadas y dos remolcadas.

En otra partidos, Liga Militar le propinó un supernocaut a Magdalena 17, mientras que el clásico de la sabana favoreció al representativo de Sucre sobre Córdoba 8-4.

La programación del domingo es la siguiente: 8 a. m. Córdoba vs. Liga Militar; 10 a. m. Valle vs. Chocó; 12 meridiano Sucre vs. Antioquia y cierra el juego entre Magdalena y Bolívar después de dos de la tarde.