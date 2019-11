Bolívar debutará ante Córdoba en béisbol en los Juegos

Una tropa de lujo tiene el béisbol de Bolívar para los Juegos Nacionales 2019.

Ser campeones en casa es la meta, pero los peloteros locales entienden que ya nadie gana de nombre y que deberán sudar la gota gorda para hacer respetar a Bolívar en su propio territorio.

Bolívar abrirá su competencia el 16 de noviembre ante Córdoba, en un juego en el que aspira a iniciar con el pie derecho.

David Ward, presidente de la Liga de Béisbol de Bolívar, afirmó que “tenemos un muy buen equipo, con peloteros de buena calidad, vamos con todo”.

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Córdoba, La Guajira, San Andrés, Valle y Bolívar serán los representativos que buscarán el oro en los estadios 11 de Noviembre y Rafael Naar de Turbaco.

Sobre la no inscripción de Julio Teherán en la nómina de Bolívar en esta justas, Ward precisó que “nunca obtuvimos ni un sí ni un no como respuesta. A quién no le gustaría tener a Teherán en su selección, lástima que cuando dijo sí ya las listas se habían cerrado, siempre tuvimos la intención que estuviera con nosotros”.