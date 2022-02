Pájaro voló otra vez

Geiny Pájaro se mostró feliz de arrancar el año dando muy buenos resultados. “Es la primera válida del año, siento una gran alegría, satisfacción, de volver a rodar ganando. Estas dos medallas ratifican el buen rendimiento que he venido mostrando en las pruebas individuales”.

Asegura que ganar en Bogotá hace que se tenga un sabor más agradable, pues es complicado hacerlo por el tema de la altura. “Es duro competir en Bogotá, pero esta vez el oxígeno no afectó nuestro rendimiento deportivo. La verdad es que trabajé para eso, me lo esperaba y eso me motiva a seguir trabajando duro para lo que se viene a futuro.