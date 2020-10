Mercedes, por su parte, agregó que: “Me siento muy contenta porque pude quedar campeona, eso me hace feliz, representar a Bolívar para mí es lo máximo y seguir recibiendo su apoyo ha sido de gran ayuda. Entreno con todo pensando en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, le pido a Dios que me mantenga en salud y me llene de fortaleza para poder seguir adelante”.

Pérez, además, precisó: “El deporte te abre puertas y fronteras, sigo siendo fiel creyente en las promesas del Todopoderoso de que todo mejorará y podremos estar en los Olímpicos”.

Bolívar también entregó otras medallas en este campeonato con Jostyn Torralvo, quien en los 55 kilogramos se quedó con 3 bronces.

José Miguel Reyes (96 kg) logró 2 medallas de plata y un de bronce, mientras que Kelly Gómez (86 kg) obtuvo 3 bronces.

En los Juegos Nacionales 2019, las pesas de Bolívar se convirtieron en el deporte más ganador del departamento, con 15 metales de oro.

Seguir esa misma ruta en los Juegos Nacionales de 2023, a realizarse en el Eje Cafetero, es la meta de los pesistas de Bolívar, que entrenan con todo para dejar en alto el nombre del departamento. Mosquera y Pérez lideran este grupo de pesistas que siguen dándonos satisfacciones.