Confiado en involucrar a Honduras en la pelea por un boleto al Mundial de 2022, Hernán Darío Gómez fue presentado oficialmente el miércoles como nuevo técnico, poco después de su llegada al país centroamericano.

“Estoy muy contento de estar acá, esperanzado de hacer las cosas de la mejor manera”, declaró el “Bolillo” Gómez a medios locales tras su arribo a Tegucigalpa.

Horas más tarde, en una ceremonia especial, el estratega colombiano recibió la camiseta de la selección de Honduras con su apellido impreso en la espalda, de manos de los federativos hondureños.

El nuevo entrenador toma las riendas de la escuadra hondureña para encarar los ocho partidos restantes del octagonal definitivo de CONCACAF rumbo a Qatar, a raíz de la destitución del uruguayo Fabián Coito luego de la última derrota 2-0 contra Jamaica, que dejó al cuadro catracho en el último sitio.

“Todavía hay 24 puntos en juego”, reiteró Gómez durante la ceremonia. “El margen de error nuestro es muy pequeño, estamos en una posición incómoda, pero mi meta es llegar a un nuevo mundial con Honduras.

“Estoy acá porque siempre he tenido confianza en la selección de Honduras, siempre que la enfrenté y que la vi jugar me pareció una selección con carácter, personalidad y amor propio. Vamos a luchar y no nos vamos a entregar”. Lea aquí: Selección que enfrentará a Colombia en la próxima fecha FIFA anuncia nuevo técnico

El “Bolillo” llega al banco catracho en busca de salvar el proceso eliminatorio en el que Honduras tiene apenas tres puntos y está a cinco del cuarto puesto, que otorga el boleto a un repechaje intercontinental.

La tarea del colombiano no luce fácil. En 23 días deberá conformar y preparar un equipo para enfrentar el 12 de noviembre de local a Panamá y cuatro días después visitar a Costa Rica.

Sin embargo, el “Bolillo” Gómez es un técnico acostumbrado a jugar en esos terrenos. Clasificó y dirigió en tres mundiales: con Colombia en Francia 1998, con Ecuador en Corea y Japón 2002 y con Panamá en Rusia 2018.

Ha estado al frente de las selecciones de Colombia (1995-1998, 2010-2011), Ecuador (1999-2004, 2018-2019), Guatemala (2006-2008) y Panamá (2014-2018).

El colombiano comparte junto Henri Michel y Bora Milutinovic el récord de haber clasificado a tres selecciones distintas para el Mundial, aunque ambos asistieron a cuatro y cinco mundiales, respectivamente.

En el resto de la eliminatoria Honduras tendrá otros tres partidos de local: con Canadá, El Salvador y México, pero tendrá que visitar a los Estados Unidos y Panamá. También le puede interesar: ‘Supermán’ López: “Uno tiene que estar donde lo quieran”

En la última jornada de la eliminatoria, la selección hondureña jugará en Jamaica.

La eliminatoria es encabezada por México (14), seguido de Estados Unidos (11) y Canadá (10), ubicados en puestos de clasificación directa. Luego se ubica Panamá (8).

Por ahora sin boleto están Costa Rica (6), Jamaica (5), El Salvador (5) y Honduras (3).