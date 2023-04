Bodhert, destrozado por el asesinato de su sobrina ‘Tifanny’: “fui su papá”

Hubert Bodhert tiene el corazón destrozado. Se fue en llanto en el juego entre Alianza Petrolera e Independiente Santa Fe.

Por la muerte violenta de su sobrina Stifanny Hurtado Bodhert, baleada en la tarde del Viernes Santo, supuestamente en el barrio El Socorro, él tiene su alma triste, acongojada.

‘Tifanny’, como se le conocía a la joven, de 20 años, quien recibió un disparo en la espalda, en circunstancias muy confusas, falleció el mismo viernes en el Hospital Universitario.

“Mi sobrina me decía papi Hubert, yo fui su papá en vida, esto es muy doloroso, no entiendo nada, no sé por qué ni cómo sucedió”, comentó Bodhert, en diálogo con El Universal. Lea aquí: La historia que nadie conoce de Bodhert: lavaba ollas y vendía pasteles