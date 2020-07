Jorge Benedetti estará en la élite mundial del golf aficionado

El cartagenero Jorge Benedetti está que no cabe de la dicha.

El experimentado golfista, quien había dejado el profesionalismo y está desde hace varios años de regreso en el plano aficionado, recibió la mejor de las noticias: representará a Colombia en el US Amateur Masculino, en compañía de José Mario Vega.

El torneo se cumplirá del 10 al 16 de agosto en el Dunes Golf Resort de Bando, Oregon (EE.UU.) y en él participan los mejores jugadores aficionados del mundo.

“Mi preparación para este gran torneo ha sido no solo en lo físico sino en lo mental. Es un evento de mucha presión, donde las decisiones juegan un papel muy alto. No sólo es pegarle bien a la pelota, ni tener estado físico, es tener también estrategia y cálculo”, le dijo Benedetti a El Universal.

En cuanto a la parte técnica, Benedetti, quien actualmente ocupa el puesto 12 mundial en la categoría Mid Amateur (mayores de 25 años), destacó que “estoy trabajando en el juego corto, el putt, y obviamente practicando tiros de cancha”. Esta preparación la realiza en la cancha TPC del Karibana, la mejor del país.

“Karibana me ha facilitado la oportunidad de practicar. Es mi club y una de las mejores canchas de Colombia. En algunas condiciones, es muy parecida a Bandon Dunes, y esto me conviene”, explicó el jugador que hoy por hoy es el mejor golfista aficionado del país.

Benedetti viene de ser campeón de la Copa Los Andes 2019 de Paraguay por equipos representando a Colombia, además de cosechar triunfos individuales en el Abierto del Caribe, en el Torneo El Rancho, en el torneo de Karibana y en el Abierto de Cali. .

Estos títulos lo tienen en la cima del ranking nacional. El cupo al US Amateur Masculino lo ganó por ser 220 en el mundo y número 12 en el Mid Amateur.

La participación en este magno evento implica un gasto económico de enorme proporciones para los participantes, a parte de la dificultad para viajar en estos tiempos por la pandemia del coronavirus.

Por ello, la Federación Colombiana de Golf ha sido fundamental para que Benedetti pueda participar y tenga la oportunidad de dejar en alto el nombre del golf colombiano en el exterior.

“La Federación para este torneo nos ha dado todo el apoyo, y está moviéndose por todos lados para conseguir que pueda salir del país, en medio de las restricciones por la pandemia. Estoy muy agradecido con ellos. Me he enfocado en hacer un buen papel, es una oportunidad única y no quiero dejarla pasar en blanco”, destacó.

El golf colombiano está pasando por su mejor momento y requiere que la empresa privada lo ponga en la lupa como gran inversión publicitaria. Los triunfos de Colombia en el golf son innumerables a nivel internacional. El año pasado fue la gran muestra.

Colombia también tendrá representación en el US Amateur Femenino con las golfistas María José Bohórquez y Valery Plata, en el certamen que se llevará a cabo del 3 al 9 de agosto en el Woodmont Country Club de Rockville, Maryland, Estados Unidos.