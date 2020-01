Vaqueros, con 4 grandes Ligas en la Serie del Caribe

La verdad no pelea con nadie. En Cartagena hay desconcierto debido que el infield Jair Morelos, quien tuvo un brillante desempeño con Vaqueros en la final, no fue tenido en cuenta para integra la nómina de Vaqueros. “Me duele esto, ya que me entregué en todos los partidos. Mi sueño era estar en la Serie del Caribe”, precisó Morelos.

Aseguró que “en la serie semifinal con Vaqueros tuve un average de .263, pero en la final acumulé un promedio de .400”, aseguró el infield cartagenero, de 25 años.