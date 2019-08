Urshela sigue con su mismo contrato en los Yanquis de Nueva York

La noticia de un supuesto nuevo contrato de Giovanny Urshela con los Yanquis de Nueva York resultó ser falsa.

El Universal conoció de una fuente muy cercana al pelotero cartagenero que no es cierto que haya firmado un contrato por tres temporadas más por valor de 21 millones de dólares.

“Todos queremos que le hagan un contrato largo, ojalá no por tres temporadas sino por cinco, pero eso en estos momentos no es real ni se va a dar ahora, pues los Yanquis están concentrados en la temporada y no en otra cosa”, dijo la fuente.

El contrato de Urshela en la actualidad es de 555 mil dólares. Gio es uno de los peloteros más destacados de los Yanquis de Nueva York en 2019, logrando mostrar un buen nivel ofensivo y defensivo. El tercera base cartagenero, que ha sido utilizado varias oportunidades como cuarto en el orden al bate, es la sensación de los Mulos de Manhattan y se ha ganado el corazón de toda la fanaticada.

Sin embargo, los Yanquis aún no estarían en la labor de hacer movimientos de contrato en estos momentos. Con 18 jonrones, Urshela es el pelotero colombiano con más jonrones en una misma temporada, logrando superar por un cuadrangular la marca de Orlando Cabrera que despachó 17 vuelacercas.

Urshela seguirá trabajando para seguir siendo importante con la divisa de sus amores. Gio ha dicho que quiere jugar en los Yanquis muchos años más, algo que podría ser posible siempre y cuando siga poniendo buenos números ofensivos y defensivos.