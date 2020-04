Édgar Rentería, un emblema del deporte colombiano

Cuando el ‘Niño’ se percató que el venezolano Omar Vizquel no pudo capturar esa línea de oro que pasó lamiendo la segunda base, tiró lleno de emoción el casco, levantó sus brazos, en señal de victoria, y pisó la primera base sin dejar de correr, mientras sus compañeros lo perseguían para abrazarlo y felicitarlo.

el GIGANTE colombiano

siempre decisivo

ADMIRADO POR TODOS

Para Édgar Rentería no fue fácil tocar la gloria. Como casi todos los héroes, salió de una familia humilde en el barrio Montecristo de Barranquilla.

Allí, su madre Visitación enfrentó, en la década de los 80 y 90, la dura realidad de la vida. Ella se echó la familia al hombro y la sacó adelante.

“Yo me volaba del colegio para jugar. Me acuerdo que hacíamos las bolas con esparadrapo para jugar. Se me viene a la mente cuando mi vieja vendía en el barrio cerdo, cocadas, todo eso hoy lo recuerdo con gran nostalgia”.

Édgar es toda humildad. Ha sido el Benefactor de toda la familia. Podríamos decir, siendo el menor, que ha sido como el padre, eso sí, con la asesoría de su hermano mayor Edinson.

“Yo le agradezco a Dios porque hice realidad mi sueño”, dice. Y ciertamente, el ‘Niño’ jugó a placer el béisbol, el deporte de sus amores y brilló tanto, que hoy, ya retirado, esa luz ilumina su camino porque donde él llega es admirado y aclamado.

Édgar es y será siendo un emblema del deporte colombiano.