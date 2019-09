Meibrys Viloria, de Los Cerros para el mundo

Reconoce que de niño fue inquieto, pues le gustaba la calle y la pelea. Las cosas no iban bien, tenía que elegir un camino y, entonces, él optó por el béisbol, en la mejor decisión de su vida.

En el dugout del estadio Marlins Park de Miami, el pelotero cartagenero Meybris Viloria Oquendo, receptor de Reales de Kansas City, relata su vida en el béisbol y los obstáculos que debió superar para llegar a la Gran Carpa.

“Orgullosamente soy del barrio Los Cerros. Mi mamá me guió de buena forma para que tomara el mejor camino. Gracias a Dios y a ella estoy aquí donde estoy. Me crié con gente mayor que yo y en un momento de mi vida me gustó mucho la pelea y el problema, pero por fortuna salí adelante”, confiesa Viloria, el jovencito que con apenas 22 años muestra un gran potencial defensivo y ofensivo en el mejor béisbol del mundo.

Se siente feliz, entra en confianza. “Que bacano que El Universal me haya venido a ver jugar”, asegura mientras que espera atento el bombardeo de preguntas.

¿Qué significa ser Grandes Ligas?

- Es algo muy lindo, es el sueño de cualquier pelotero después que firma con el Béisbol Organizado. Dios me tiene aquí, ojalá sea por mucho rato, daré lo mejor para que así sea.

¿Cómo ha estado la temporada?

- Ha sido un año duro, he batallado mucho, los números al principio no habían sido los mejores, pero gracias a Dios he podido hacer los ajustes para sacar la temporada adelante. Lo único que quiero es seguir trabajando y terminar fuerte.

Ha sido un año exitoso para el béisbol colombiano: diez peloteros en las Grandes Ligas...

-Sí. Sin duda es algo grande para Colombia con tantos peloteros en la Gran Carpa, la mayoría de Cartagena y Bolívar, eso ratifica que allá hay bastante pelotero bueno.

¿Qué hacer para mejorar individualmente?

- Estoy lanzando bien a las bases, bloqueando a la perfección, lo vengo haciendo bien, pero aquí se aprende todos los días. La receptoría es una posición difícil.

¿Quién lo ha ayudado y aconsejado en su primera año en Grandes Ligas?

- Salvador Pérez. Somos 'uña y mugre', me da muchos consejos, me dice cómo ayudar al pitcher, cómo debo actuar en algunas situaciones. Estoy muy apegado a él, aprendo de un grande. Me gusta escuchar la voz de la experiencia.