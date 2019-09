Giovanny Urshela llegó y mostró que lo tiene todo: Daniel Reyes

Lleva 26 años cubriendo la información de los Yanquis de Nueva York en las Grandes Ligas y eso hace de él toda una autoridad para hablar de béisbol y de cualquier pelotero que haya pasado por esta institución.

Su nombre es Daniel Reyes, de Béisbol Acción.com, y es uno de los pesados del béisbol en Nueva York. En el Yankee Stadium se pasea como todo un personaje. Saluda a peloteros, entrenadores, personal de aseo, a todos. Se conoce y los conoce a todos.

El Universal quiso conocer las impresiones de Reyes sobre Giovanny Urshela, el pelotero cartagenero que triunfa con la divisa de la Gran Manzana.

¿Qué piensa de lo hecho hasta hora por Gio Urshela?

- Ha sido toda una sorpresa, espectacular. Para mí Urshela tiene un gran futuro con los Yanquis, que ya vieron en Gio la defensa y ofensiva. Cuando estuvo en la tercera base mi compatriota Miguel Andújar había un tremendo dolor de cabeza con la defensa, pues con el bate no hubo problemas, pero llegó Gio y demostró que lo tiene todo.

¿Qué puede significar para Giovanny haber sido el cuarto bate en varias oportunidades teniendo en cuenta que los Yanquis siempre se han caracterizado en tener a grandes estrellas en ese orden al bate?

- Para Gio es algo muy grande, pero para los Yanquis lo es más, pues han tenido alrededor de 21 peloteros lesionados en esta temporada y encontraron en Urshela a un pelotero que se ha destacado como tercero y cuarto bate de esta divisa. Tiene poder y batea oportuno.

¿Cómo es la relación de Giovanny con la prensa?

-Es el único pelotero en el Club House que siempre está ahí para nosotros, siempre disponible para hablar, no le huye a las entrevistas, es buen tiempo.

¿Para qué están los Yanquis esta temporada?

- La incógnita de este equipo es el pitcheo, no ha sido bueno, pero tienen una tremenda ofensiva. No será fácil lo que viene porque a los lanzadores abridores les hacen entre 4 y 6 carreras, así que toca duro, hay que tratar de aguantar más a los rivales, vamos a ver qué pasa con Luis Severino ahora que regrese en septiembre, para la serie divisional no la tienen fácil.

¿Qué concepto le merece Donovan Solano quien también pasó por los Yanquis?

- Recuerdo a Donovan Solano, quien estuvo hace un par de temporadas con Yanquis. Se pensaba que sería uno de los infilders de este equipo por algún tiempo, pero no fue así. Aquí hay que aprovechar las oportunidades al máximo, gusta que los peloteros brinquen rápido y muestren gran potencial, la fanaticada es demasiado exigente.

¿Qué opinión le merece Édgar Rentería, el único pelotero colombiano que ha ganado dos Series Mundiales?

- Rentería es clase aparte, fue tremendo pelotero y mejor persona. En lo deportivo ayudó a ganar con sus grandes actuaciones las Series Mundiales con los Marlins y Gigantes. Me sorprende demasiado su don de gente. Parece que los colombianos que han subido a Grandes Ligas en los últimos años aprendieron mucho de la calidad humana de Rentería

Los recuerdos más significativos que le han dejado los Yanquis en lo deportivo...

- Lo que más me ha impactado es lo que se hizo con George Steinbrenner, el antiguo dueño de los Yanquis (q.e.p.d.) quien se desvivía por darle a los Yanquis los peloteros que ellos querían para ganar Series Mundiales. En los años 96, 98, 99 y 2000 ganaron cuatro Series Mundiales. El fanático añora y llora a Steinbrenner, quien daba todo para que el fanático gozara y desde que él falleció solo ha ganado una corona, la del 2009 y los fanáticos lo único que quieren es ser ganadores.

¿Los cinco peloteros más importantes de Yanquis a través del tiempo según su concepto?

- Yo hablo por lo que he vivido: Mariano Rivera, Andy Petit, Bernie Willliams, Jorge Posada y Derek Jeter, quienes vinieron desde abajo y ayudaron a ganar esas últimas cinco coronas.

¿Qué mensaje le puede entregar a los niños en Colombia que ven en Urshela, Teherán, Quintana, Ramírez y Tayron a sus grandes ídolos y quieren ser como ellos?

- Que se mantengan enfocados en el deporte, pero también en el estudio, eso es muy importante. Deben tener disciplina, mucho sacrificio y perseverancia.