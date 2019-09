Giovanny Urshela: “Estaba seguro que este sería un gran año”

Giovanny Urshela, quien se ha convertido en el emblema de Cartagena y Colombia en las Grandes Ligas, vive días felices con los Yanquis de Nueva York, los campeones de la División Este de la Liga Americana.

El tercera base de La Heroica, con muy buenos números a la ofensiva (batea para .323), aseguró así su presencia en la postemporada, en la que espera seguir fino en el terreno de juego para ayudar a los Mulos del Bronx a seguir consiguiendo buenos resultados.

“Estaba seguro que este sería un gran año y aquí estamos viendo este resultado y por eso estamos celebrando”, dijo Urshela anoche al término del juego en el que los Yanquis superaron 9-1a los Angelinos de Los Ángeles.

Sobre su actuación esta temporada, Urshela agregó que: “siempre traté de llevar confianza al plato y al juego cada vez que Boone me ponía en el line up (alineación). Estoy muy feliz por el año que he tenido”.

Se mostró emocionado y optimista sobre lo que viene en la postemporada. “Este equipo es una familia, estamos juntos y listos para la postemporada en octubre”, recalcó.

Será la segunda postemporada para Urshela, quien ya tuvo su primera con los Indios de Cleveland en 2017.