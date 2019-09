El ‘pequeño caballete’ de los Yanquis

Gleyber Torres es de los grandes exponentes que tienen los Yanquis de Nueva York en el campo corto. Este venezolano, de apenas 22 años, hoy es uno de los peloteros más queridos por los fans del equipo más ganador en las Grandes Ligas.

Juega en la segunda base, en donde su desempeño es toda una maravilla. Y con el bate: Gleyber es de los mejores peloteros que tiene la novena de Nueva York.

Lo que está haciendo es grande, batear 33 jonrones en esta temporada y remolcar 78 carreras tiene mucho valor tanto para él como para su equipo.

Apenas tiene un año de experiencia en el mejor béisbol del mundo y vaya que le ha rendido al 'pequeño caballete' de los Yanquis de Nueva York. Batea para .284 y deslumbra a propios y extraños con su desempeño.

En agosto, Torres despachó 13 jonrones, en un mes de ensueño para Gleyber, orgullo latinoamericano. Se convirtió en el cuarto Yankee en la historia con al menos 13 cuadrangulares en agosto, así como Mickey Mantle (13), Joe DiMagio (14) y Babe Ruth (15).

El Universal dialogó en Nueva York con esta nueva figura de la Gran Carpa. Es un joven humilde, centrado, ubicado y con muchas ganas de seguir adelante.

“Estoy contento de poder hacer lo que grandes estrellas hicieron en el pasado, estoy feliz por todo lo que he podido lograr hasta ahora, lo principal es que he ayudado a ganar el equipo y esa es la gran satisfacción”, dice Gleyber, minutos después de haber terminado una sesión de calentamiento en el Yankee Stadium.

¿Dónde ha estado la clave para esta gran labor con los Yanquis?

- El trabajo que se hice desde la temporada muerta. Cuando acabó el torneo anterior solo descansé dos semanas cuando normalmente se descansa dos meses. Empecé a entrenar con muchas ganas, la mentalidad mía era superar lo que se hizo el año pasado y estar al ciento por ciento físicamente. Mi entrenador personal desde el año pasado estuvo conmigo y eso también ha sido muy positivo. He sido más consistente este año y eso era lo que más buscaba.

Estos Yanquis han vivido esta temporada muchas lesiones y eso no ha sido impedimento para dar un paso al frente y ganar...

- Hemos tratado de hacer las cosas lo más simple posible y nos han salido bien, en lo personal he disfrutado bastante, los muchachos que vienen de las Ligas Menores han hecho tremendo trabajo y aquí estamos dando la pelea.

Está actuando como segunda base, ¿se siente cómodo ahí o desea jugar otra posición en el cuadro?

- Me gusta, por la posición que está viviendo el equipo uno no puede pedir mucho, cada vez que me dan la oportunidad es algo grande, estar en los Yanquis es lo máximo y en la posición que me coloquen la jugaré con mucho gusto.

Los Yanquis ganarán el comodín de su división, hay cierta ventaja sobre los demás, ¿lo ven así ustedes?

- Estamos orgullosos de lo hecho este año, las lesiones han sido muchas, esta temporada trabajamos en armonía buscando alcanzar las metas. Hemos tratado de dominar todas las series logrando buena parte de nuestro propósito.

Hay un gran compromiso este año con lo que se han propuesto...

- Sí. La meta no es solo clasificar, no es solo ganar los play off sino ganar la Serie Mundial, todavía falta mucho camino por recorrer, estamos haciendo las cosas como deben ser.

¿Alguna vez siendo niño se le pasó por la mente que jugaría con el equipo de béisbol más emblemático del planeta?

- No Pero creo que es el premio al trabajo y gran esfuerzo hecho en las categorías menores. Las cosas se dieron así, estoy disfrutando de todo esto.

Los latinos están mandado la parada en este plantel y eso nos hace grandes...

- Sí. Esta es una familia, una mezcla de latinos y norteamericanos con buena relación. Aquí siempre hay una sonrisa para todo el mundo, hay hermandad, gracias a Dios los latinos estamos aportando mucho también para los triunfos con los Yanquis.

¿A qué le apunta Gleyber en lo personal?

- A seguir aprendiendo más de béisbol, hay muchas situaciones de juego por mejorar, siempre uno tiene que querer dar más, la mente aquí juega un papel importante y yo estoy listo para seguir dándolo todo.