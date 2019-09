Cartageneros, locos y enamorados de los Yanquis

Jim, de 42 años y criado en el populoso barrio de El Socorro, asegura que está viviendo el sueño de su vida. “Los Yanquis son la marca más grande del béisbol en las Grandes Ligas y ver cómo triunfa uno de los nuestros es lo máximo. He visto en vivo y en directo varios jonrones de Urshela y se me ha erizado la piel con esos batazos. Tiene tremendas manos, un gran brazo y eso lo hace prenda de garantía de los Mulos del Bronx”.

“Tiene magia”

Este fanático de los Yanquis se deslumbra con lo que brinda el colombiano en el terreno de juego. “Gio tiene magia, goma en el guante, por la esquina caliente no se le pasa nada, todo es out seguro. Ofensivamente está sobrado, ya lleva 67 empujadas, con 18 jonrones que no es lo mismo”.

Cuenta que a toda hora se pasa monitoreando los tiquetes en internet para aprovechar las promociones y asistir junto a su familia a la casa de los Yanquis.

“No conozco a Urshela, pero espero conocerlo, si él pudiera leer esta nota le recuerdo que yo soy el loco que siempre está saltando con la bandera de Colombia en las tribunas cada vez que juega en el Yankee Stadium. De lejos, desde el terreno de juego, me ha saludado, pero yo espero tomarme una foto contigo Gio, vamos con todo, sigue así mi pana”, agrega Jim al terminar el último juego de Yanquis en la serie ante Oakland.

Any Arroyo, su esposa, también cartagenera, asegura que siente un gran amor también por esta divisa, pero confiesa que la pasión desbordada de su compañero por los Yanquis ha hecho que ella sienta más cada triunfo y derrota del equipo de la capital del mundo.

“Disfruta al máximo de todas las emociones de los Yanquis, a cada hora está viendo noticias de este equipo y se preocupa por llevarnos a todos al estadio para ver cada juego. En la camioneta tiene el escudo de los Yanquis y casi todos los días tiene puesto algo que identifique a este plantel”, agrega Arroyo.