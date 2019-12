Bolívar defendió el título Sub-8 de béisbol con éxito

El objetivo número uno de Bolívar era defender a capa y espada el título Sub-8 de béisbol en la ciudad de Sincelejo, sede del Nacional.

Y lo consiguió con notas muy altas ya que no solo se hizo al título otra vez para nuestro departamento sino que el mismo se dio de manera invicta al ganar cinco partidos en la ronda clasificatoria, así como el de la semifinal y final.

Bolívar se enfrentó en la ronda semifinal al local Sucre y le ganó el sábado 10 carreras por 2.

El pitcher ganador por Bolívar fue Anthony Puerta, quien lanzó cuatro entradas en plan de relevo. El revés fue para Jesús Orozco, de Sucre.

Con este triunfo, los ‘tractores’ se vieron en la gran final con Córdoba, que ese mismo día había dejado en el camino a Atlántico con una blanqueada 6-0.

Ya en la final, Bolívar salió con todo en busca del triunfo ante los cordobeses.

El choque terminó 7 carreras por 2 en favor de Bolívar.

En el mismo primer episodio, Bolívar anotó cuatro carreras y sumó otra en el segundo. En el cuarto parte de arriba los bolivarenses sellaron el triunfo con dos rayitas más.

Córdoba reaccionó en la parte baja del cuarto al fabricar dos carreras, pero no le alcanzó.

Mathías Babilonia (2.1) fue el pitcher abridor de Bolívar, pero no alcanzó a completar los innings necesarios para llevarse la victoria. El honor se lo llevó el relevista Carlos Polo (3.2), mientras que la derrota fue para Jorge Páez, quien no colgó out.

La organización del certamen escogió a Mathias Babilonia como el Jugador Más Valioso del certamen, y Bolívar se llevó en total diez champions de los 16 que entregó.

La nómina de Bolívar es la siguiente: José David Correa, Isaac Urueta, Rolando Benítez, Aaron Caicedo, Oswaldo Cervantes, Matías Babilonia, Luis Ángel Madero, Santiago Martínez, William Cano, Xavith Barrios, Luis Manuel Díaz, Carlos Andrés Polo, Anthony Puerta, Lornes Pérez, Emanuel Simancas, Julián Palencia, Diego del Castillo, Kleiver Contreras, David Barrios y David Ward.

El cuerpo técnico está conformado por Luis García (mánager), Alfonso Moreno (coach), Carlos Ortega (coach) y Rafael Contreras (coach de pitcheo).