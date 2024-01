Béisbol de desarrollo: Cararín eliminó a Oakland y está en la gran final

Este lunes, en las instalaciones del Centro Recreacional Takurika Comfenalco, finalizó la fase de eliminatorias con victoria de Cararín sobre Oakland 12-6 y, de esta manera, obtuvo el pasaje a la gran final frente a Barranquilla.

Los muchachos de Cararín, desde el primer episodio, aprovecharon el descontrol de los lanzadores de Oakland para fabricar el racimo de 12 carreras, el cual bastó para asegurar el triunfo.

Por su parte, Oakland trató de acercarse un poco y logró anotar 4 rayitas en la pizarra en la baja del tercero, una más en el cuarto y una en el sexto para completar seis, pero no fueron suficientes para si quiera arañar la victoria.

Mientras Cararín conectó ocho imparables y cometió un error, Oakland martilló nueve inatrapables y cometieron cuatro pifias.