Óscar Mercado: Batear 5 hits seguidos fue algo muy especial

El patrullero cartagenero Óscar Mercado se aferra a Dios para que esta pandemia del coronavirus se esfume pronto, no fuera más gente y pueda él mostrar su talento en su segunda temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.

La Gran Carpa no se ha podido inaugurar y todos los equipos claman al Todopoderoso para volver a jugar.

El confinamiento es total y Óscar, como toda la plantilla de los Indios de Cleveland en, entrena en forma individual.

El novato cartagenero trabaja diariamente en su residencia. Tiene prácticamente un gimnasio, hace pesas, velillo, fuerza, corrin, bicicleta y también swing. Sí porque él quiere volver a imponer ese récord ahora que todo vuelva a su normalidad.

Y es una marca única para el cartagenero. Ese viernes 19 de julio de 2019 fue una tarde perfecta para él al batear 5 hits, en cinco veces al bate.

Los Indios superaron a los Reales 10-5 y Mercado, patrullero central y segundo en el orden al bate, se fue de 5-5, anotó dos carreras y remolcó igual número. Sus cinco hits fueron 4 sencillos y un doble.

En total, Mercado, quien debutó en Grandes Ligas, bateó en la temporada 15 cuadrangulares, en 438 veces al plato, conectó 118 hits, 25 dobles, 3 triples, 70 carreras anotadas y 54 impulsadas, para .269 de average.

En esta época, Óscar exhorta a toda Colombia y en especial a Cartagena a quedarse en casa, “por tu familia, tus viejos y por tus hijos”.

No ha dejado de entrenar en su casa. Recuerda con gran devoción esa tarde histórica. “Uno no sabe lo que va a pasar en el juego, pero ese día me metí en una zona en la que me sentí bien haciéndolo todo. Tenía mucha confianza desde el primer turno y luego cada turno que pasaba tenía más confianza, sentía que me podían tirar lo que sea que yo lo daba”, dice.

¿Qué recuerda ese viernes 19 de julio?

-Fue uno de esos momentos que le pasa a todo jugador, que trabaja con disciplina. Fue algo especial, un momento que nunca olvidaré en la vida.

¿Cuándo regresa a entrenamiento?

-No se. Por el momento entreno en casa.