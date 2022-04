El líder Real Madrid no se relaja y vence al Getafe

Esta época de Semana Santa es ideal para las actividades deportivas y recreativas, porque los niños tienen los días libres para desarrollar sus habilidades motrices.

Es por ello que el Club Playa Blanca de Béisbol realiza desde el domingo el Torneo Copa Semana Santa de Béisbol ‘Andrés ‘Fantasma’ Cavadía’, en categoría Prejunior, en las instalaciones del Estadio Mono Judas Araújo.

El certamen reúne a seis equipos de la ciudad de Cartagena, los cuales son muy competitivos.

En el certamen participan los equipos Club de Leones, Cyclones de San Francisco, Playa Blanca, Tractores, Tigres de San Fernando y Ángeles.

La programación del lunes es la siguiente: estadio Mono Judas, a las 8:30 a. m. Tractores vs. Ángeles; seguidamente, Cyclones de San Francisco vs. Tigres de San Fernando y cierra Leones vs. Playa Blanca.

El martes, en el mismo escenario se enfrentan: Cyclones vs. Ángeles (8:30 a. m.); Tractores vs, Club de Leones (10:30 a. m.); Tigres de San Fernando vs. Playa Blanca (12:30 p. m.).