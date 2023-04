Béisbol colombiano: verdades que duelen y no dejan avanzar a nuestra pelota

La razón es que Colombia asistía a este evento en calidad de invitado, pero esta vez no tendrá ese chance. Hace tres años, Colombia sabía que para hacer parte de la Confederación había que pagar una cuota de afiliación y otra de sostenimiento y a la fecha no se ha pagado.

Colombia no tendrá representante en la Serie del Caribe 2024, con sede en Miami (Estados Unidos), en esta ocasión solo con 6 equipos y no 8, como la versión anterior. Lea aquí: Es una bestia con el bate: Harold Ramírez y sus increíbles números en 2023

Eugenio Baena, periodista cartagenero especialista en béisbol, aseguró que “hay peleas internas en nuestro béisbol y eso no es bueno, yo sé, porque lo he averiguado, que eso no ha gustado en la Confederación. Necesitamos una voz cantante, una cara visible de la pelota colombiana. Lo otro es que la Confederación no acepta patrocinio gubernamental sino de empresas y en Colombia es muy difícil conseguir esta clase de patrocinios, cosa diferente a lo que sucede en Nicaragua, en donde el béisbol es deporte nacional o en Curazao, en donde también las empresas apoyan”.