“Bebía alcohol hasta que me desmayaba”: Wayne Rooney, leyenda del Manchester

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, habló sobre su adicción al alcohol y aseguró que era su “liberación” cuando tenía 20 años.

Rooney debutó con el Everton con 16 años, fue internacional con Inglaterra con 17 y fichó por el Manchester United con 20, algo que le costó asimilar al inglés, por lo que recurrió al alcohol.

"Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba", dijo Rooney en el podcast de Rob Burrow, exjugador de rugby que trata enfermedades del sistema motor.

“No quería estar con gente, porque a veces me sentía avergonzado. A veces me sentía que podía decepcionar a la gente y no es algo con lo que quería lidiar”, afirmó sobre su relación con las expectativas que se crearon sobre él.