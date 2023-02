¡Bayern Munich vs PSG!: esto dijo Neymar sobre el duelo ante el Bayern

“Será para jugar, no sé cuanto tiempo, pero no estará de adorno”.

En París salieron rumores de una posible discusión subida de tono donde se encontraba Ney, Marquinhos y Luís Campos, que es el director deportivo del club, el brasileño expresó que es normal en el fútbol tener puntos de vista diferentes y es algo que no debería salir del vestuario. “Es algo normal, no estábamos de acuerdo y discutimos. El fútbol no es solo amor o amistad. Pero hay respeto y cuando no estás de acuerdo, dialogas para mejorar. Lo grave es que desde que estoy aquí estas cosas, que deberían quedar en el vestuario, siempre salen y a veces no todo lo que se dice es cierto”, dijo.