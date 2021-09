El Barcelona empató a cero con el Cádiz en el partido que les ha enfrentado este jueves en el estadio Nuevo Mirandilla.

Tras una primera parte aburrida, con escaso ritmo y sin oportunidades claras de gol, en el segundo tiempo el fútbol fue más animado.

El equipo amarillo dispuso de tres ocasiones claras para desnivelar el marcador y el Barça de dos, empleándose bien los porteros de ambos equipos para evitarlas. (De la servilleta al adiós definitivo: así fue la era de Messi en el Barça)

Los azulgrana acabaron con diez futbolistas por expulsión de Frenkie de Jong (m.63), siendo expulsado también su técnico Ronald Koeman en el tiempo añadido.

En el Cádiz, el volante Rafael Giménez 'Fali' cayó lesionado en una rodilla al pisar mal en un envío. Entró en su lugar en el primer tiempo el danés Jens Jonsson.

Tras este resultado, el Barcelona suma 9 puntos en la clasificación y el Cádiz seis.

El Barcelona alineó en defensa a Gerard Piqué y Óscar Mingueza como titulares en lugar de Eric García y el lesionado Alejandro Balde respecto a la última alineación que se midió al Granada.

En el centro del campo, el canterano Pablo Martín 'Gavi' sustituyó a Sergi Roberto y en la delantera el holandés Luke de Jong ocupó el puesto del brasileño Philippe Coutinho.

En la primera parte, el conjunto de Koeman mandó en el partido, tocando la pelota en el medio campo, aunque sin poder llegar con peligro al área del Cádiz en busca del gol.

El Cádiz resguardó su portería con un sistema defensivo caracterizado por el orden y las ayudas solidarias entre los integrantes del equipo, obedeciendo las consignas de su entrenador, Álvaro Cervera.

El equipo azulgrana notó ahogo en su juego, estuvo oscuro en la circulación y falto de frescura.

Tras la reanudación, Cervera puso las cartas de ambición sobre la mesa alineando al veloz Salvador Sánchez 'Salvi' en la banda derecha.

En la primera jugada tuvo el conjunto gaditano una gran ocasión, en disparo de Álvaro Negredo al que respondió con una buena parada el alemán Ter Stegen (m.46).

En estos primeros minutos, los azulgrana intentaron cercar la meta del equipo gaditano con un juego más ágil que en la primera parte.

Memphis Depay le pegó desde la frontal y el argentino Jeremías Conan Ledesma, muy atento, detuvo abajo con la mano derecha el disparo seco del holandés (m.51).

La defensa encajonada de los cadistas fue un agobio para el Barcelona, incapaz de derribar el muro atrincherado de los pupilos de Cervera y en inferioridad tras la expulsión de Frenkie de Jong por dos tarjetas amarillas en tres minutos.

El Cádiz tuvo su mejor ocasión en un doble remate, primero de Salvi que paró Ter Stegen y después en un lanzamiento fuera del rechace por parte de Rubén Sobrino con toda la portería para él (m.80).

La última oportunidad clara fue para el Barcelona, tras una jugada de Piqué que Memphis no acertó a anotar (m.92).

Ficha técnica:

0 - Cádiz: Ledesma; Carcelén (Akapo, m.78), Haroyan, Chust, Espino; Fali (Jonsson, m.38), Alarcón, Jiménez (Salvi, m.46), Arzamendia (Perea, m.55); Sobrino y Negredo (Lozano, m.55).

0 - Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araújo, Dest (Puig, m.79); Busquets, Frenkie de Jong, Gavi (Nico, m.71); Demir (Sergi Roberto, m.46), Luke de Jong (Coutinho, m.67) y Memphis.

Árbitro: Del Cerro Grande (colegio madrileño). Expulsó por doble amarilla a Frenkie de Jong (m.63) y al entrenador del Barcelona Ronald Koeman (m.95). Amonestó a los visitantes Sergi Roberto y Busquets y a los locales Haroyan y Alarcón.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 14.000 espectadores.

Tenemos equipo para pelear la Liga

Sergi Roberto, uno de los capitanes del Barcelona, consideró que el conjunto azulgrana tiene plantilla suficiente para “pelear la Liga” y que no le vale la teoría de que estar entre los cuatro primeros sería un éxito, como dijo la víspera en un comunicado Ronald Koeman.

“A mí no me vale eso de que tenemos que estar entre los cuatro primeros, que se da por supuesto. Tenemos que pelear la Liga. Somos el Barça y tenemos una plantilla muy buena”, indicó el internacional, quien apuntó que pese a que tienen muchos lesionados no debe ser una excusa y los que salgan deben dar el máximo para “tirar entre todos hacia delante”.

“Tenemos plantilla para pelear la Liga. No creo que los otros tengan mejor plantilla que nosotros”, insistió Sergi Roberto en declaraciones a Movistar tras acabar el partido contra el Cádiz, en el que enlazó su segundo empate seguido, lo que le deja a siete puntos del líder Real Madrid con un partido menos jugado.

Además de indicar que está “convencido de que este equipo saldrá adelante” y que tendrá “tiempos mejores” esta campaña, comentó que se tienen que poner “las pilas y empezar a ganar”, porque “aunque la Liga es larga” será complicado si se descuelgan demasiado.