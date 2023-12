Ja Morant regresa a las canchas de la NBA tras 25 juegos suspendido

El pasado viernes reconoció que vivió “días horribles” durante su suspensión recibida por la NBA y que sufrió particularmente por no poder jugar porque el baloncesto siempre fue algo “terapéutico” para él. Manchester City avanza y se verá en la final con el Fluminense.

“Fue duro, días horribles. Fue duro, pero el apoyo que he tenido durante este período me ha ayudado mucho. Obviamente jugar al baloncesto es algo que he hecho toda mi vida, algo terapéutico para mí. Obviamente, quitármelo lo hizo más complicado”, dijo Morant en su primera rueda de prensa de la temporada.

Hoy a las 7:30 de la noche, Morant. una de las más grandes estrellas del baloncesto estadounidense, iniciará otra etapa para redimirse de sus errores en New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies de esta noche.