Baloncesto: programación de los partidos del Play In en la NBA

Los Hawks de Atlanta visitan a los Heat de Miami en el primer partido del Play In en lo que tiene que ver con el baloncesto de la NBA. Esto en la Conferencia del Este. En la Oeste, por su lado, jugarán los Lakers de Los Ángeles ante los Minnesota Timberwolves. Ambos partidos serán hoy martes. Los ganadores aquí pasarán directamente a los Playoffs, mientras los perdedores jugarán ante los ganadores de las llaves entre Chicago vs. Toronto (Este) y Oklahoma City vs. New Orleans (Oeste). De esta instancia saldrán dos cupos para cada conferencia y así completar los 16 clasificados que buscarán el trofeo de campeón. Lea aquí: NBA: así se jugarán los ‘playoffs’ del Oeste

Los actuales campeones, los Warriors de Golden State, jugarán con los Kings de Sacramento en los Playoffs.

¿Qué es el Play In?

El Play In es un formato de eliminación directa que se implementó por primera vez en la temporada 2019-2020 de la NBA. Es una fase que se juega después de la temporada regular y antes de los playoffs.

En el Play In, los equipos clasificados en el séptimo y octavo lugar de cada conferencia juegan entre sí, al igual que los equipos clasificados en el noveno y décimo lugar de cada conferencia. Los equipos que terminan en séptimo lugar y octavo lugar solo necesitan ganar un juego para avanzar a los Playoffs, mientras que los equipos que terminan en noveno y décimo lugar deben ganar dos juegos consecutivos para avanzar.