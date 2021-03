Está feliz, brincando en su solo pie por el oro alcanzado en el Festival Nacional e Internacional de Saltos que tuvo como sede Ibagué (Tolima).

Neyla González Petro, de 18 años y quien en Cartagena reside en el barrio Los Alpes, saca pecho con el oro conseguido, sabe que es el premio al trabajo y sacrificio en este deporte en los últimos años.

“Me preparé muy fuerte para buscar la marca al Mundial sub-20 en Nairobi (Kenia). Pese a le lesión que sufrí en el tobillo izquierdo hace 20 días logré el objetivo. Gracias a Dios quedé como campeona en la prueba de salto de altura”, asegura Neyla, quien espera seguir cosechando triunfos en el deportes de sus amores.

La atleta cartagenera se define como “una joven llena de sueños, con ganas de triunfar y de ayudar a salir adelante a mi familia”.

Tiene claro cuál es su principal cualidad en una pista. “Siempre me exijo al máximo, pienso en grande, no me rindo ante los obstáculos, mentalmente soy muy fuerte”.

Sobre su principal meta en este deporte ella la tiene clara. “Sueño con participar en unos Juegos Olímpicos, estar en el podio, estar en los mejores puestos del ranking mundial”, agrega Neyla, quien estudia producción de multimedia en el Sena.

Está en un campamento en Bogotá. “Hago parte de la preselección Colombia que se prepara para el Mundial de Kenia. Estamos trabajando para mejorar las debilidades y estar más fuertes para esta cita”.