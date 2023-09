Atlético frena en seco al Real Madrid y hace líder al Barcelona

Atlético de Madrid, con tres goles de cabeza, se adjudicó este domingo con autoridad incontestable (3-1) el derbi ante el Real Madrid, que perdió su primer partido de la temporada y con ello el liderato, ahora en poder del Barcelona, igualado con el Girona. Le puede interesar: Clásico RCN: Muchas caídas en la 2ª etapa; Óscar Quiroz, nuevo líder

Dos tantos en el tramo inicial de Álvaro Morata (m.4) y del francés Antoine Griezmann (m.18) ante una desoladora zaga madridista vistieron de rojiblanco el derbi ante la falta de respuesta del equipo del italiano Carlo Ancelotti, cuyo plan inicial, con Rodrygo Goes como único punta y un medio del campo muy poblado, no le funcionó por su endeblez en el área propia y su inoperancia en ataque.

Encaraba más necesitado el encuentro del Metropolitano el cuadro del argentino Diego Pablo Simeone y, pese a las bajas que presentaba, lo demostró con creces. Fue inmensamente superior al Real Madrid y en el tramo inicial le pudo hacer un roto aun mayor.