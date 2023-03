¡Aterricemos!: Colombia y las lecciones para aprender en el Clásico Mundial

La vida es de aprendizajes, yo aprendí muchas cosas nuevas de un maestro del béisbol, ese que utiliza un lenguaje técnico, que conoce al dedillo de los detalles que muchos no ven, que tiene el picante para preguntar, que no solo habla con argumentos sino que tiene gran capacidad de análisis. Lea aquí: Este fue el fanático número 1 de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

Sí. Yo estuve ahí y me lo gocé. Fue mi segundo Clásico Mundial, el anterior había sido en Miami en 2017, pero en este disfruté más la experiencia, se aprendió más y la vida se trata es de eso, de aprender.

Colombia debió aprender...

Así como yo aprendí, Colombia también debió aprender muchas cosas en este Clásico Mundial de Béisbol, el segundo en el que participó la Tricolor, en el que lamentablemente no se pudo clasificar ni asegurar un cupo directo al próximo certamen.

Colombia debió aprender en creer más en sus condiciones para jugar el béisbol. Calidad hay y mucha en nuestros peloteros, pero deben creer en que sí pueden ser capaces.

Ante México, Colombia sacó la casta mostró de qué estaba hecho, se preparó mentalmente para tumbar a un rival que en el papel llegaba como favorito. Sí. A los ‘Manitos’ se les ganó bien y con argumentos.

Esa victoria será recordada, nadie le quitará ese logro a Colombia, porque ganarle a México, que tiene a la gran mayoría de sus peloteros en las Grandes Ligas, teniendo en el montículo a Julio Urías, sí que es para estar orgullosos.

Pero Colombia deberá entender que puede ir más allá, que ganar un partido no lo es todo y se debe ir paso a paso, sin folclorismo porque eso no ayuda, no permite avanzar y eso le pasó a la Tricolor.