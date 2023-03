¡Aterrador! Así jugador de la NFL golpeaba a su pareja delante de su hijo

“¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado [...]. Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo”, denunció Evans en ese momento.