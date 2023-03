¡Atentos!: Colombia ya palpita el Clásico Mundial de Béisbol

A pocas horas del debut de la selección Colombia, en el Clásico Mundial de Béisbol, continúa creciendo ala expectativa de lo que pueda hacer la Tricolor en territorio norteamericano.

Ya estamos ubicados en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), en donde en el estadio Chase Field, la casa de los Dianmondbacks en las Grandes Ligas, los pupilos de Jolbert Cabrera pretenden hacer historia.

Phoenix es la capital del estado de Arizona, que se le conoce por su clima cálido y soleado durante todo el año. El clima amaneció hoy en 22 grados, pero este sábado, cuando debute Colombia, por el grupo C, subirá a 28, según lo que se tiene pronosticado.

Prueba de fuego inmediata

Para lucirse, Colombia sabe que debe hacer una igual o mejor actuación que la del Clásico Mundial de 2017, con sede en Miami en esa ocasión. Ahí venció a Canadá y puso a sufrir bastante a Estados Unidos y República Dominicana. Sí. En el primer clásico, Colombia dio un paso al frente y nos hizo sentirnos orgullosos.

Por eso, la mentalidad ahora es una sola, la de ganar sí o sí los primeros tres partidos, algo supremamente importante para llegar al último juego, ante el poderoso Estados Unidos, con el tiquete prácticamente asegurado a segunda ronda.

Pero para eso, Colombia de entrada tendrá la prueba de fuego ante México, al que muchos dan como favorito ante Colombia, por lo que se deberá doblegar esfuerzos para superar a una selección manita, que tiene peloteros importantes.

Crismatt por Quintana

José Quintana, quien ya no jugará el Clásico, por lesión, era el encargado de abrir ante México. Pese a perder a su principal figura en el montículo, la Tricolor le apunta a ganar el juego, sabe que solo así está más cerca de escribir una linda página en la historia del Clásico.

Y Nabil Crismatt, barranquillero, con cierta experiencia en Grandes Ligas, es el que recibió el visto bueno de Jolbert para subirse a la ‘Loma de los Sustos’ a lanzar strikes y poner fuera de circulación a los recios bateadores de México.

La experiencia ayuda

Por fortuna, Colombia tiene un equipo con peloteros de mucha experiencia, eso ha hecho asumir de buena forma la ausencia del arjonero José Quintana. Crismatt tiene ahora la bola y sus compañeros y cuerpo técnico confían en él. Hay buenas sensaciones en las huestes de la novena colombiana.

Pasión por un país

Ponerse la camiseta de Colombia es algo que no tiene precio. Esa no es una frase de cajón. No. Los peloteros sí que aman estar en el Clásico Mundial, por eso tanto Quintana, como Julio Teherán, los grande ausentes de Colombia en el Clásico, expresaron en redes su tristeza por no poder acompañar a su país en esta cita.

“Seré el fanático número uno de Colombia desde las graderías. Confío en este grupo, en este cuerpo técnico, me duele mucho no poder representar a mi patria”, dijo Teherán, quien asumió un nuevo reto en los Padres de San Diego en la temporada 2023.

Mientras que Quintana agregó: “Fue una decisión difícil, pero el dolor muscular en la espalda persiste, lo que más quiero siempre es representar a Colombia. Sé que hay equipo y cuerpo técnico par dar la pelea”.